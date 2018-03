Bonden en directie MIVB hebben akkoord: geen verdere acties

De socialistische en liberale vakbond leggen vandaag voor 24 uur het werk neer om het "negatieve sociale klimaat" bij de MIVB aan te klagen. De christelijke vakbond doet niet mee met de staking. De staking duurt vanavond nog voort, maar er is wel een uitweg uit de impasse.



"We hebben niet volledig binnengehaald wat we wilden, maar er is vooruitgang en de directie is concrete engagementen aangegaan", aldus Stéphan de Mûelenaere van de liberale vakbond (ACLVB). "De vergadering was positief. Laten we hopen dat alle partijen op dat elan voortgaan."