Vakbonden protesteren aan Justitiepaleis tegen inval bij Globe Aroma

De vakbonden beschouwen de inval bij Globe Aroma als een inbreuk op het recht om samen te komen en zich artistiek uit te drukken. Ze eisen daarom de onmiddellijke vrijlating van de twee mannen die nog steeds vastgehouden worden.

Hun dossier wordt vandaag behandeld door de Brusselse raadkamer, die beslist of ze het land kunnen worden uitgezet. Afhankelijk van die beslissing zullen er al dan niet verdere acties volgen. Bij een negatieve uitkomst zullen de vakbonden een overleg met premier Michel eisen.

Vakbondsmilitant Mounir Tahri is in 2006 naar België gekomen en heeft volgens het ACV van 2008 tot 2012 gewerkt voor een onderaannemer in de schoonmaaksector. Er zou in die periode ook een mogelijkheid zijn geweest zijn verblijf te regulariseren maar volgens de vakbond heeft zijn werkgever toen nagelaten de nodige stappen te zetten. Die werkgever zou Mounir Tahri ook hebben laten werken in omstandigheden die in strijd zijn met de sociale wetgeving. Het dossier dat het ACV heeft ingediend voor economische uitbuiting is nog altijd lopende.