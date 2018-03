Van Overtveldt laat Brusselse vzw doorlichten na omstreden betalingen aan directeur

De vzw GIAL beheert de informactia van de stad Brussel. Uit een audit bleek dat directeur Michel Leroy van de vzw zich ook jarenlang liet uitbetalen als consultant. Het ging om zo'n 1.000 euro per dag voor 175 gewerkte dagen per jaar. In december werd het contract met diens consultancybedrijf stopgezet, al is de man op dit moment nog steeds een van de directeurs bij GIAL.

Nu komt er dus een doorlichting van de vzw op vraag van minister Van Overtveldt. “Uit de audit is gebleken dat er onregelmatigheden zijn in heel algemene termen. Het lijkt me dan ook zeer logisch dat we nagaan of er ook fiscale onregelmatigheden gebeurd zijn. Dat zal nu door de fiscus onderzocht worden.”

Volgens de minister zijn er voldoende aanwijzingen om een grondige doorlichting op fiscaal vlak te doen. "De verontwaardiging over wat tot nu toe naar boven is gekomen, is zo groot dat we hier snel en doortastend werk van moeten maken." Eerder vroeg de N-VA ook al het ontslag van Brussel PS-schepen Karin Lalieux die het laatste contract met de betrokken directeur destijds had verlengd. Groen en Ecolo vragen intussen een volledige audit van de stad Brussel.