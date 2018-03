Vier jaar voor vrouw die aanzette tot terrorisme

Eind 2013 startte het onderzoek naar de vrouw toen zij aan een verdacht Facebookprofiel kon worden gelinkt. Op dat profiel plaatste zij onder andere foto’s van een bommengordel en van het politiecommissariaat in Wevelgem. Ook was de vrouw actief in elf radicale chatgroepen.

“Ze was duidelijk aanhanger van terreurgroep IS, het is de rode draad doorheen elk chatgesprek”, zei de aanklager. Op Facebook schreef ze letterlijk “moi je suis dawla islamiya”, een andere naam voor IS.

De vrouw spoorde vooral andere chatters aan om in actie te komen. Zo had ze contact met een vrouw die betrokken was bij een verijdelde aanslag in Parijs. Ook had ze contacten met een man die gearresteerd werd omdat hij plannen had gemaakt voor een aanslag in Rijsel. En ze sprak vaak met strijders ter plaatse.

Volgens de gerechtspsychiater is de 25-jarige vrouw zeer manipulatief: “Zonder zwaard van Damocles boven het hoofd mag ze niet vrijkomen, want ze blijft gevaarlijk.”

De verdediging wees op de moeilijke jeugd en zwakke persoonlijkheid van de vrouw. “Ze wilde zich op sociale media interessant maken en praatte daarom de anderen naar de mond”, sprak haar advocaat Karel Simaey. De vrouw belandde uiteindelijk in West-Vlaanderen in de prostitutie.

Ondertussen zou de vrouw beseffen dat ze te ver is gegaan. “Ik heb dingen gezegd die niet kunnen. Nu besef ik pas dat het geen mensen zijn, maar haatpredikers”, sprak ze.

Ondanks haar spijt veroordeelde de correctionele rechtbank van Brugge de vrouw tot vier jaar cel waarvan twee jaar effectief. Volgens de rechtbank was de vrouw zelf geen lid van een terreurgroep.