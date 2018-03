Zowel de Tibetanen als China minimaliseren schade aan het Jokhang-heiligdom in Lhasa

Meteen nadat gisteren op sociale media foto's en videobeelden waren verspreid van wat blijkbaar een hevige brand was in het Jokhang-complex in Lhasa, werden die beelden gehinderd door de Chinese censuur. Volgens Robert Barnett, een Britse Tibet-expert, heeft de Chinese politie mensen bedreigd die informatie of beelden over de brand wilden verspreiden.

De officiële informatie van de Chinese pers over de ramp is bijzonder karig, ook een dag na de brand. Officieel is er niemand omgekomen, werd de brand vrij snel geblust en is de schade gering. Op de beelden was nochtans een forse uitslaande brand te zien op het dak van de Jokhang.

China heeft sinds 1950 het bestuur over Tibet overgenomen en dat gebeurt met harde hand. Er zijn erg strenge beperkingen voor Tibetanen en heel wat Chinezen zijn zich in Lhasa komen vestigen. Wellicht is de regering in Peking vooral bang dat ze de schuld zal krijgen van de brand in de heiligste plaats voor de Tibetaanse boeddhisten en dat dat opnieuw tot rellen en politieke heisa zou leiden.