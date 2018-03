"Black Panther" kassucces in VS tijdens openingsweekend

Voor het openingsweekend werd voor de film een opbrengst van meer dan 170 miljoen dollar verwacht. Het is zelfs meer, de opbrengst zou zo'n 235 miljoen dollar (190 miljoen euro) zijn. De film moet zo in het rijtje van films met de sterkste openingsweekends enkel twee "Star Wars"-film laten voorgaan: "Star Wars: The Last Jedi" (241,6 miljoen dollar in het eerste weekend) and "Star Wars: The force awakens" (288,1 miljoen dollar). "Black Panther" had ook al het record van meeste tickets in voorverkoop voor een superheldenfilm ooit in de VS verbroken.