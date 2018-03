Clooney's schenken half miljoen dollar aan betoging tegen vuurwapens

Een half miljoen dollar, zoveel zullen sterrenkoppel George en Amal Clooney geven om een anti-vuurwapens betoging in Washington te helpen organiseren. De "Mars voor ons Leven" wordt georganiseerd door vijf overlevenden van de schietpartij van vorige week in een middelbare school in Florida. Daarbij kwamen zeventien mensen om het leven. De betoging pleit voor meer controle op vuurwapens.