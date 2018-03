"Echte vrijheid krijg je als je op school correct wordt geïnformeerd"

In de strikt Joodse secundaire meisjesschool Benoth Jerusalem in Antwerpen, kreeg een sollicitante een lijst met richtlijnen waar ze zich moest aan houden. Daarin stond onder meer dat er niet mocht gesproken worden over de evolutietheorie van Darwin. De sollicitante stapte met de hulp van Leni Franken naar het kabinet van Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). Crevits vraagt nu een grondig onderzoek aan de inspectiediensten.

Antwerpen Crevits over Joodse school in Antwerpen: "Als directie er afstand van neemt, waarom krijgt die vrouw dan zo'n document?"

Franken, die gespecialiseerd is in het spanningsveld tussen vrijheid van onderwijs en godsdienst, was verrast door het document van de school. "Het deed me toch de wenkbrauwen fronsen, zeker omdat de school subsidies krijgt en dat ze er al was op gewezen na een doorlichting een paar jaar gelden", reageert Franken in "De wereld vandaag" op Radio 1.

De lijst van zaken waar niet over mag gesproken worden in de school of die niet mogen getoond worden, is lang. "Zo is christelijke kunst taboe, zoals Rubens. De meisjes mogen niet knielen en er mogen geen afbeeldingen getoond worden waar meisjes en jongens samen opstaan", somt Franken op.