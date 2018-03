"Tientallen Russen gedood bij Amerikaanse bombardementen in Syrië"

Op 7 februari is het tot een treffen gekomen tussen het Syrische leger en Syrisch-Koerdische milities begeleid door Amerikaanse special forces nabij Deir ez-Zor, in het oosten van Syrië. De Amerikaanse luchtmacht heeft de troepen op de grond bijgestaan met bombardementen op wat als vijandige troepen werden beschouwd.

Daarbij zouden een groot aantal Syrische en volgens sommige bronnen ook Iraanse strijders gedood zijn. Moskou had het eerst over vijf Russen, maar nu blijkt dat er "tientallen Russen" gedood zijn bij die aanvallen. Volgens sommige bronnen zouden het er zelfs meer dan honderd zijn.

De Russische overheid benadrukt wel dat het niet gaat om militairen, maar om Russische burgers of mensen uit andere voormalige Sovjet-republieken die op "eigen initiatief" naar Syrië zijn getrokken. Het zou dus wellicht gaan om huurlingen of vrijwilligers die in het leger van Assad gingen vechten. Privé-firma's zouden een vergoeding betaald hebben aan de families.

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van Russen die sneuvelen aan de kant van het leger van Assad. Vorig jaar zouden er minstens 130 van die mensen gedood zijn in Syrië. Ze zouden geronseld worden door nationalistische verenigingen of door privé-veiligheidsfirma's.

Het Russische leger is ook aanwezig in Syrië, maar behalve adviseurs op het terrein gaat het dan meestal om marine-eenheden in de haven van Latakia of personeel van gevechtsvliegtuigen die op Syrische luchthavens in de buurt gestationeerd zijn en voor rekening van Assad luchtaanvallen uitvoeren op Syrische rebellen.