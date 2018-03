Waterfront zoekt 6.000 vrijwilligers

Het bootje is ontworpen door hogeschoolstudenten, na een project waar studenten van de scholen Howest en Vives aan meewerkten. Er komen 3.000 bootjes, in allerlei kleuren. De deelnemers moeten zich vooraf inschrijven via gonewest.be . Na het evenement worden de deelnemers de eigenaars van de bootjes, die kunnen omgetoverd worden tot een zitzak voor kinderen.

Noordzeehavens erg belangrijk tijdens WOI

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren de havens van Zeebrugge en Oostende belangrijke Duitse havens, vooral voor de onderzeeërs. Ze waren dan ook van groot strategisch belang. De geallieerden probeerden in april en mei 1918 de vaargeulen te blokkeren, maar dat is niet gelukt. Op zee vielen ook heel wat slachtoffers, en het Waterfront wil hen herdenken. Maar er is meer: het Waterfront wil ook een boodschap van hoop uitdragen, nu het bijna 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog eindigde.