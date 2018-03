25-tal lichtgewonden bij ongeval met bus en tram in Deurne

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de August Vandewielelei met de Ruggeveldlaan. Om een onduidelijke reden is de tram linksaf gereden, in plaats van rechtdoor. De buschauffeur zag dit te laat, en is frontaal op de tram gereden. De buschauffeur zat gekneld, hij moest worden bevrijd. In totaal raakten zo'n 25 mensen lichtgewond. Er is heel wat hinder voor het lokaal verkeer.