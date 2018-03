20 klachten over geurhinder Remo-stort

Bij de gemeente en de politie zijn afgelopen weekend 20 meldingen binnengelopen van bewoners van de wijk Lindeman. "Mensen klagen over een geur die lijkt op rotte eieren", vertelt schepen van milieu Lode Schops van Heusden-Zolder. "Bewoners van de wijk Lindeman hebben een aanmeldingskaart daarover ingevuld. Het systeem heeft gewerkt, want de burgemeester is ingelicht en de firma is zelf ook ter plaatse gekomen om metingen te doen."

De metingen worden nog geanalyseerd. Yves Tylemans van de Groep Machiels: "Donderdag bespreken we de resultaten met het gemeentebestuur van Heusden-Zolder."