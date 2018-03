26 nieuwe meldingen van seksueel wangedrag bij Oxfam sinds het schandaal losbrak

Directeur-generaal Mark Golding, voorzitter Caroline Thomson en uitvoerend directeur Winnie Byanyima kwamen alledrie na de feiten aan de top van Oxfam. Ze zeiden beschaamd te zijn over wat er in Haïti was gebeurd. Goldring verontschuldigde zich ook omdat hij na de onthullingen gezegd had dat de reactie buiten proportie was.

Oxfam heeft dan wel haar interne rapport bekendgemaakt, maar dat volstaat niet voor de Britse parlementscommissie. Die is in spoedzitting bijeen geweest om drie toplui van Oxfam te ondervragen over hoe de hulporganisatie het wangedrag van enkele medewerkers in Haïti heeft aangepakt.

Nieuwe meldingen

Sinds de krant The Times twee weken geleden als eerste het wangedrag van Oxfam-medewerkers in Haïti verspreidde, heeft Oxfam nog 26 nieuwe meldingen gekregen van ongepast seksueel gedrag. Topman Goldring legde uit dat het gaat om recente evenementen en ook oude die niet eerder waren gerapporteerd. 16 aantijgingen hebben zich afgespeeld in internationale programma's van de hulporganisatie. Maar het is niet duidelijk of het gaat om wangedrag met plaatselijke vrouwen of met andere medewerkers. Oxfam belooft om ook die gevallen te onderzoeken. De organisatie laat zich bijstaan door een onafhankelijk onderzoeksteam.

Haïti uitgespit

De parlementscommissie wilde vooral te weten komen of de Oxfam-directie heeft gefaald bij haar aanpak van de gebeurtenissen in Haïti in 2010. Daar werd na een intern onderzoek het missiehoofd Roland Van Hauwermeiren een eervol ontslag aangeboden als hij zou helpen bij het onderzoek. Van Van Hauwermeiren is intussen geweten dat hij bij andere missies in Haïti ook al eens een scheve schaats reed. "Oxfam had dat proactief moeten aanpakken en hem beter moeten opvolgen. Hem laten opstappen zonder sanctie en verdere opvolging was fout", zei Mark Goldring.

Van Hauwermeiren ging nadat hij opstapte bij Oxfam nog aan de slag bij Actie Tegen Honger. Die organisatie schrijft vandaag in een persbericht dat ze geen alarmsignalen kreeg over Van Hauwermeirens gedrag toen hij er werkte in Bangladesh tussen 2012 en 2014.