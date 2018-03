Het onderzoek startte in 2016 in Diksmuide, toen daar aangifte werd gedaan van een oplichting. Iemand die zijn auto wou verkopen aan een geïnteresseerde koper, ontving maar een deel van de gevraagde prijs. Vrij snel had de politie door dat er sprake was van frauduleuze praktijken.

Later bleek dat er ook nog andere slachtoffers opgelicht werden. De criminele organistie, met bendeleden uit het voormalig Joegoslavië, ging steeds op dezelfde manier tewerk: op grote schaal lichtten ze mensen op die hun auto wilden verkopen via het internet. De bende stuurde aan de verkopers valse betalingsbewijzen via mail of Whatsapp. Daarna werden de auto's bijna gratis mee gegeven door de bedrogen eigenaar aan de bendeleden. De wagens werden kort verzekerd en verdwenen binnen de eerste dagen voornamelijk via de automarkt A12 in Wilrijk.

Intussen heeft de politie weet van zo'n 38 auto's die de bende op die manier gestolen heeft. Enkele van die wagens zijn terug gevonden in Polen.