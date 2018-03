"Het is een raar verhaal dat centen meer waard zijn dan mensenlevens"

Bij een ongeval in Oostakker is een meisje van 16 verongelukt. Het meisje fietste op de Antwerpsesteenweg richting Lochristi, toen ze ter hoogte van het kruispunt met de Orchideestraat werd aangereden door een vrachtwagen. Het is een plek waar eerder al dodelijke ongelukken zijn gebeurd.

De school in Lochristi waar het meisje naartoe ging waarschuwt de leerlingen al lang voor dat gevaarlijk kruispunt. Het is de tweede keer dat de school daar een leerling verliest bij een ongeval en de derde keer dat een leerling van de school verongelukt in 15 jaar tijd. "Elke dag dat er gewacht wordt om dat kruispunt aan te pakken is er een te veel", zegt de directeur. "Het is een punt dat voor automobilisten al moeilijk is, en zeker ook voor jongeren met de fiets."

Nochtans zijn alle overheidspartijen het erover eens dat het veiliger gemaakt moet worden. Heel erg jammer dat nu "Piet naar Pol kijkt om af te wachten wie de beslissing zou kunnen, willen, durven nemen om iets te doen," vindt de schooldirecteur.