Advocaat familie Saelens: "Gyselbrecht is een manipulator. Door leugens nam dossier ongeziene proporties aan"

Vandaag is het kasteelmoordproces opnieuw van start gegaan na maandenlang over-en-weer-gekissebis over procedurekwesties. De advocaten van de familie van de vermoorde Stijn Saelens komen aan het woord en hakken er meteen goed in.

"Alles is aanwezig in dit dossier", zo richt Leysen het woord tot voorzitter Els D'Hooghe. "We hebben een moord, we hebben een opdrachtgever, een uitvoerder en een motief, namelijk de verhuis naar Australië. En toch zijn we nu vijf en een half jaar verder en zie waar we al die tijd door moesten ploeteren in dit dossier, en dat allemaal door de manipulaties van Gyselbrecht."

Eis van 150.000 euro schadevergoeding: "Zoveel had Gyselbrecht over om Saelens te laten vermoorden"

Leysen eist een schadevergoeding van 150.000 euro voor de ouders van Stijn Saelens. "Een prijs die Gyselbrecht zelf bepaald heeft", benadrukt hij, "Want hij had 150.000 euro over om Stijn Saelens te laten vermoorden".

"André Gyselbrecht wou de feiten van seksueel misbruik op zijn kleindochter niet laten behandelen achter gesloten deuren. Voor hem was het veel belangrijker om Saelens in het openbaar af te schilderen als een pervert dan om de reputatie van zijn kleinkind te beschermen", klonk het hard.

"Verdedigingsmechanisme platgeslagen door gruwelijkheid feiten"

Zijn confrater Filip Van Hende begint zijn pleidooi dat "de dag van de rechtvaardigheid eindelijk aangebroken is". "We zijn er als burgerlijke partij in geslaagd de familie gedurende zes jaar niet te laten reageren, ondanks de vele provocaties. En we hebben dat duur bekocht. We gaan proberen over te brengen hoe hard deze zaak ingehakt heeft op de familie Saelens."

"Als je je huis verlaat, besef je in je achterhoofd dat je je kind kan verliezen. Je bent daar ergens voor een stuk op voorbereid", zo klonk het. "Maar waar je niet op voorbereid bent, is de moord op je kind en dan nog eens door een familie. Dàt zit niet in je verdedigingsmechanisme. Dat mechanisme is platgeslagen door de gruwelijkheid van de feiten."

Van Hende komt ook nog eens terug op het oorspronkelijke plan om Saelens te vermoorden en het op een verdwijning te doen lijken: "Eigenlijk mogen we tevreden zijn dat dat plan mislukt is, want anders zaten we hier niet en was er geen moorddossier. Je moet dat toch kunnen hé, elke zondag je vier kleinkinderen onder ogen zien en niet antwoorden op hun vraag waar hun papa is."

Hij richt zich ook rechtstreeks naar Gyselbrecht: "Eigenlijk doet het er niet toe, want schuldig ben je. Maar het zou de familie Saelens helpen bijvoorbeeld te weten hoeveel geld je hieraan besteed hebt. Het stoort ons als je zegt dat je twee keer 5.000 euro uitgegeven hebt." Gyselbrecht staart al de hele morgen voor zich uit. "Maar je stilzwijgen berokkent je enkel nog meer schade." Van Hende vraagt aan de rechtbank om Gyselbrecht schuldig te verklaren aan moord.