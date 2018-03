In een driedelige documentairereeks gaat VRT-journaliste Phara de Aguirre op zoek gaat naar vrouwen die de wapens opnemen. Ze onderzoekt waarom de strijdende vrouwen die radicale keuze hebben gemaakt en wat de gevolgen daarvan zijn, voor henzelf en voor hun omgeving. In de eerste aflevering trekt Phara de Aguirre naar Israël en Palestina. Ze praat er met drie generaties vrouwen die strijden in een decennialang conflict.