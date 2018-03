Een opvallende verschijning tijdens de modeweek in Londen: de Britse koningin Elizabeth nam tijdens een modeshow plaats op de eerste rij, naast Anna Wintour, de hoofdredactrice van het modeblad Vogue. Wintour verschijnt steevast met zonnebril in het openbaar. En dat was in Londen niet anders. Ook toen ze de Britse Queen begroette ging haar zonnebril niet af.