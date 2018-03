Annelies Moons gaat "Culture club" op vrijdag presenteren

Rechtstreeks verslag

Annelies Moons was de voorbije weken al de vaste vervanger van presentator Sofie Lemaire en zal die taak vanaf vrijdag definitief voor haar rekening nemen. Wel zal Lemaire nog geregeld als expert haar opwachting in het programma maken.

Door het nieuwe uitzendmoment kan "Culture club" vaker rechtstreeks verslag uitbrengen van culturele evenementen. Zo trekt het programma komende vrijdag al naar de tentoonstelling "Spanish still life" in Bozar in Brussel. Op 16 maart staat de tentoonstelling "Hugo Claus. Achter vele maskers" in het Letterenhuis in Antwerpen op het programma. Op 30 maart staat Beaufort 2018 in Oostende centraal.