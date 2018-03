Audit Brusselse vzw Gial: 2 miljoen euro aan "verdachte facturen"

Uit de documenten blijkt dat 13 procent van alle facturen die de vzw betaalde niet helemaal in orde zijn. "Soms gaat het slechts om enkele punten en komma's die verkeerd staan", zegt een bestuurslid aan VRT NWS. Maar op andere momenten zijn er wel grote fouten gemaakt.

De audit gebeurde op alle facturen die de vzw betaalde in 2015 en 2016. In bepaalde gevallen zou de vzw niet de juiste regels gevolgd hebben over openbare aanbestedingen. Het zou soms ook niet duidelijk zijn welke prestaties bedrijven hebben geleverd wanneer ze een factuur sturen.

De vzw kwam afgelopen weekend in opspraak toen bleek dat een directielid 18 jaar lang aan de slag was als zelfstandige. Hij factureerde tot duizend euro per dag. Het directielid werkt ondertussen niet meer bij Gial.