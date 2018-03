Beer van Club Brugge: "Ik stak mijn middelvinger niet op"

Enkele supporters van Racing Genk beschuldigden de beer van Club Brugge van die obscene gebaren op het veld. De beer zou zijn middelvinger hebben opgestoken, door zijn berenpak heen, in de richting van de Genk-supporters. De beer zou ook even hebben gedreigd om zijn broek af te steken.

De supporters van Genk reageerden op hun beurt met opgestoken middelvingers maar die supporters riskeren nu een boete, want zo'n gedrag is niet toegelaten in een voetbalstadion.

De mascotte en Club Brugge ontkennen alle beschuldigingen.