Belfius, Proximus en de Nationale Loterij: ook deze ondernemingen hebben een kunstcollectie

1. Belfius

De grootste verzameling Belgische kunst van het land hoort niet toe aan een museum, maar wel aan een bank: Belfius. De Belfius Art Gallery telt meer dan 4.300 werken en is een samensmelting van de verzamelingen van het Gemeentekrediet, Paribas Bank België en BACOB Bank, de voorlopers van Belfius. Het Gemeentekrediet en Paribas Bank België begonnen na WO II waardevolle kunstwerken te verzamelen om te vermijden dat nationaal erfgoed naar het buitenland zou verdwijnen. BACOB Bank begon in 1980 kunst te verzamelen.

Vandaag telt de collectie werken uit bijna 5 eeuwen in 3 grote luiken: Vlaamse meesters uit de 16e en 17e eeuw, moderne kunst van 1860 tot 1960 en hedendaagse kunst van 1960 tot vandaag. De bank kan bogen op schilderijen van grote namen als Jacob Jordaens, Peter Paul Rubens en Paul Delvaux. De Belfius Art Gallery was vroeger in Passage 44 in Brussel te zien, maar kreeg enkele jaren geleden een nieuwe stek op de bovenste etages van de Belfiustoren even verderop. Momenteel is de collectie gesloten. De bank biedt wel een virtueel bezoek aan.

2. Katoen Natie

Het brede publiek kent Fernand Huts als de flamboyante grote baas van Katoen Natie in Antwerpen, maar hij is ook een fervente kunstliefhebber én mecenas. Via The Phoebus Foundation investeert hij elk jaar een half procent van de omzet van zijn bedrijf in kunst en cultuur. Door de jaren heen heeft Katoen Natie zo een grote kunstcollectie aangelegd met Egyptische, Perzische, Romeinse en Byzantijnse stoffen uit de oudheid, maar ook met werk van onder anderen Pierre Alechinsky, Karel Appel, Gustave van de Woestyne, Jan Fabre, Panamarenko, Marcel Broodthaers en Wim Delvoye. Onder de noemer HeadquARTers heeft Katoen Natie verschillende herenhuizen in de Van Aerdtstraat in Antwerpen tot een grote galerij laten ombouwen. Een kijkje nemen kan verschillende keren per maand, op afspraak.



3. De Nationale Loterij

De gebouwen van de Nationale Loterij in de Belliardstraat in Brussel huisvesten niet enkel kantoren, ze zijn ook de zetel van het Loterijmuseum. Dat zag het licht naar aanleiding van de 60e verjaardag van de Nationale Loterij in 1994 en telt intussen meer dan 100.000 objecten die allemaal met kansspelen verband houden.

Het oudste stuk uit de verzameling is een Griekse amfora van 500 voor Christus. Daarnaast heeft het Loterijmuseum werk van onder anderen James Ensor, Léon Spilliaert en Rik Wouters. Een geleid bezoek is gratis en mogelijk voor groepen van maximaal 25 personen. Op de website zijn tal van affiches, foto's, eeuwenoude lottospelen en andere pareltjes virtueel te bekijken.

4. Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is niet alleen een plek van kennis en innovatie, de instelling draagt ook kunst een warm hart toe met het project Kunst op de Campus. De universiteit beschikt over een collectie van rond de 1.100 schilderijen, sculpturen en andere objecten gemaakt door hedendaagse kunstenaars.

De verzameling is verspreid over de 4 campussen: de Stadscampus, campus Groenenborger, campus Middelheim en campus Drie Eiken. Wie wil kan een rondleiding volgen en zo werk ontdekken van kunstenaars als Sam Dillemans, Fred Bervoets, Yvan Theys en Jean Bilquin.

5. Proximus

Sinds 1996 bouwt ook Proximus (voorheen Belgacom) aan een eigen kunstverzameling met de Proximus Art Collection. De telecomoperator zet hierbij vooral in op hedendaagse kunst in al haar vormen. Chris Dercon (Tate Modern, Londen), Dirk Snauwaert (WIELS, Brussel), Caroline David (Lille 3000, Rijsel) en Jaap Guldemond (EYE, Amsterdam) vormen een comité dat 2 keer per jaar bijeenkomt om aankoopvoorstellen aan de raad van bestuur van Proximus te doen.