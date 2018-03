Ben Weyts (N-VA) wil 22 zwarte punten versneld wegwerken

"We gaan in versneld tempo door met het zo veilig mogelijk maken van zo veel mogelijk kruispunten in Vlaanderen en we trekken daar nooit geziene financiële middelen voor uit", zegt Weyts aan VRT NWS.

"Je hebt enerzijds een historische lijst van 800 zwarte punten. Daarvan blijven er nog 22 over", legt hij uit. "Het is niet voor niets dat die overblijven, want het zijn de meest complexe en de duurste." Van die overblijvende zwarte punten worden er momenteel 5 aangepakt. "9 worden dit jaar nog aanbesteed, en de laatste zitten in een onteigenings- en een ontwerpfase", aldus Weyts. "Dikwijls is dat het probleem: de discussie rond de onteigening, de juridische procedures."

"Ik heb al 50 miljoen euro extra uitgetrokken voor de aanpak van de laatste 22", zegt Weyts nog. "Daarbij trek ik nog eens 20 miljoen euro extra uit, om ervoor te zorgen dat die gerealiseerd raken."