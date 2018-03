Boost voor onderzoek naar elementaire deeltjes

Upgrade

De CMS-detector wordt vooral gebruikt voor klassiek onderzoek naar elementaire deeltjes. Dat zijn de kleinste deeltjes waaruit alles rondom ons is opgebouwd. Die worden in de deeltjesversneller “gemaakt” door iets grotere deeltjes (protonen) met elkaar te laten botsen, bijna tegen lichtsnelheid, 40 miljoen keer per seconde. De brokstukken van die protonen zijn dan nieuwe elementaire deeltjes. Kleinere bouwstenen bestaan niet.

Dat is het sluitstuk van de detector, centraal in het hart. De Tracker Endcap is een spoordetector. Hij brengt de sporen in kaart van de brokstukken van de protonen die in de deeltjesversneller tot botsing worden gebracht.

Brout-Englert-Higgs-boson

Eén van de meest bekende elementaire deeltjes is het Brout-Englert-Higgs-boson. Dat is een deeltje dat alle andere deeltjes massa geeft, en dat voor het eerst theoretisch beschreven is in de jaren zestig van vorige eeuw door de Belg Francois Englert, samen met Robert Brout. En wat later ook door de Brit Peter Higgs.

Dat deeltje is bijna vijftig jaar later effectief waargenomen in Cern. Englert en Higgs hebben daar in 2013 samen de Nobelprijs fysica voor gekregen.

Met de vernieuwde detector willen de wetenschappers nu veel meer te weten komen over de Brout-Englert-Higgsboson. Want het is wel waargenomen, verder weten we daar nog weinig over. Hoe gedraagt het zich? Want zijn de eigenschappen van dat boson?

Maar we gaan misschien ook totaal nieuwe inzichten in de deeltjesfysica krijgen. Die wordt nu beschreven met het zogeheten Standaardmodel. Dat beschrijft de fundamentele deeltjes in de natuur en hoe ze interageren.

Maar mogelijk moet dat Standaardmodel aangevuld worden met een nieuwe theorie, de zogeheten Supersymmetrie. In dat model heeft elk elementair deeltje een superpartner. Helaas zijn die nog niet gevonden.