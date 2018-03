Bus en tram botsen op elkaar in Deurne

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de August Vandewielelei met de Ruggeveldlaan. De buschauffeur zat een tijdlang gekneld, hij moest worden bevrijd. Samen met zo'n 25 passagiers raakte hij lichtgewond.

Door het ongeval is het tramverkeer op lijnen 5 en 10 tijdelijk onderbroken . "De materiële schade is groot", zegt Sonja Loos van De Lijn. "Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is misgegaan."