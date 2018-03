Vlaanderen doet het met 66 gemeenteraadsleden minder

Dertig Vlaamse gemeenten zullen na de verkiezingen meer gemeenteraadsleden hebben dan nu. Dat komt omdat de bevolking er gegroeid is. Maar in totaal zullen er na de verkiezingen 66 verkozenen minder zijn, dat is vooral te wijten aan de fusies van verschillende gemeenten. De cijfers worden bekend gemaakt door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). In Wallonië en Brussel stijgt het totale aantal gemeenteraadsleden.