Dode bij woningbrand in Geraardsbergen

Toen de brandweer aankwam in de IJsbroekstraat, sloegen de vlammen al door de ramen en het dak. Het duurde meer dan een uur voor de brandweermannen naar binnen konden. En daar troffen ze het lichaam van de bewoner aan. Zijn wagen die voor het huis stond, is ook uitgebrand. Het huis ernaast is licht beschadigd. Hoe de brand ontstaan is, wordt nog onderzocht.