Draulans (over seksfeestjes Oxfam): "Zolang er niets strafbaars gebeurt, hebben we geen reden om ons druk te maken"

Knack-journalist Dirk Draulans begrijpt de heisa over seksfeestjes met Oxfam-medewerkers in Haïti niet goed. "Zolang er niets strafbaars gebeurt, vind ik niet dat wij reden hebben om ons druk te maken", zei hij in "De afspraak". Volgens hem zijn dergelijke praktijken er altijd al geweest. "Die mensen moeten zich ook kunnen ontspannen", zei hij nog. Collega Phara de Aguirre vindt de uitspraken van Draulans nogal straf.