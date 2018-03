Drie verdachten opgepakt in verband met de aanslagen van vorig jaar in Catalonië

Even ter herinnering: op 17 augustus vorig jaar is een man met een auto ingereden op wandelaars op de bekende Ramblas in het centrum van Barcelona. Daarbij zijn toen 14 mensen vermoord. Een dag later reden vijf mannen met een auto in op mensen in het kustplaatsje Cambrils, ten zuiden van de Catalaanse hoofdstad. Daarbij werd een vrouw gedood. De politie kon de vijf inzittenden van de auto doodschieten.

Vandaag zijn in de departementen Gard en Tarn in het zuiden van Frankrijk huiszoekingen gehouden bij andere verdachten. Drie mensen zijn daarbij opgepakt. Ze zouden contact gehad hebben met Driss Oubakir, die in Spanje in de cel zit wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie en medeplichtigheid aan de aanslag in Barcelona. Die twee aanslagen zouden het werk zijn van een jihadistische cel die sympathie had voor het terreurnetwerk IS.



De verdachten die nu zijn opgepakt, zouden opgemerkt zijn na nauwe samenwerking tussen de Spaanse en de Franse politie.