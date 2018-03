Drie op de vier kinderen zitten niet correct vastgeklikt in de auto

Vias ging bij meer dan 1.000 kinderen kleiner dan 1,35 meter) in België na of en hoe ze vastgemaakt werden in de auto. De resultaten waren niet bepaald goed:

Vlaanderen scoort in het onderzoek slechter dan Wallonië en Brussel. In Vlaanderen bleek slechts 21 procent helemaal juist vastgeklikt (Brussel 26 procent en Wallonië 24 procent). 17 procent van de Vlaamse kinderen - een op de zes - zat zonder gordel in de auto.

We dénken dat kind juist vastgeklikt zit, maar...

Opvallend is dat de bestuurders vaak niet beseffen dat de kinderen op de verkeerde manier vervoerd worden. 77 procent van alle ondervraagden was van mening dat het kind in het juiste zitje zat en correct vastgesnoerd was.

Als ze geconfronteerd worden met het verkeerde gebruik, geven bestuurders het vaakst onoplettenheid of tijdsgebrek (20 procent), het kind dat zichzelf vastmaakt of weerstand biedt (18 procent) en onwetendheid over een correcte installatie van het kinderzitje (14 procent) als reden.

Bij korte trajecten (minder dan 10 kilometer), bij zitjes in de rijrichting en het verhogingskussen met rugsteun en bij zitjes in het midden van de achterbank is de kans op fouten groter.

Verkeerd gebruik komt veel meer voor als het kind vervoerd door andere personen dan de ouders of de grootouders. En als de bestuurder zelf het goede voorbeeld geeft en zijn gordel draagt, is de kans om verkeerd vastgeklikt te zijn, kleiner.