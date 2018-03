Hoop voor de eenzame kikker Romeo: verzorgers hebben genoeg geld voor zoektocht naar Julia 

De actie van de verzorgers is ludiek, maar hun boodschap is ernstig. "Toen biologen Romeo tien jaar geleden in gevangenschap namen, wisten ze dat zijn soort waarschijnlijk in de problemen zat, maar ze hadden nooit kunnen voorspellen dat ze in al die jaren geen enkele andere kikker zouden vinden. Romeo is de enige levende Sehuencas waterkikker waarvan we vandaag weet hebben", aldus de verzorgers.