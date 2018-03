Eigenaar Toporovski-collectie laat Russische werken zelf onderzoeken

De expertencommissie die aangesteld was door minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) werd gisteren al op de eerste dag ontbonden omdat er onmogelijke voorwaarden werden gesteld. Die kritiek weerlegt Hervé Doyen: “wij wilden enkel een duidelijk juridisch kader alvorens van start te gaan met het onderzoek, dat is toch normaal?”. Volgens Doyen had de commissie geen wettelijke basis en wilden de experten niet in dialoog gaan.

Kunstliefhebber Kurt Van Eeghem zei in De wereld vandaag op Radio 1 dat er teveel mist is rond de collectie: "ik ben er van overtuigd dat dit niet klopt. Het is ook zo dat de burgemeester van Jette het fijn zou vinden dat dat museum in zijn gemeente komt. Er zijn veel belangen die meespelen. Ik denk dat het museum hier in de fout is gegaan. Het had op zijn minst veel deugdelijker moeten onderzocht worden. Ik hoop dat Mevrouw de Zegher en Sven Gatz hier lessen uit trekken."