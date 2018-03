Filip Peeters acteert naast Monica Bellucci en Sir Ben Kingsley

Peeters speelt in "Spider in the web" de rol van een "high round special agent" bij de geheime dienst. "Een hele mooie bijrol. Ik ben tevreden. De hoofdrollen zijn voor Monica, Ben en de Israëliër Itay Tiran", vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

"Ben Kingsley is een grote, natuurlijk, al moeten we eigenlijk Sir Ben Kingsley zeggen", voegt hij er in Het Nieuwsblad aan toe. "En Monica Bellucci is ook niet verkeerd. Het gesprek met de regisseur, een Israëli, gaf vertrouwen. Mijn personage was een Duitser, maar daar hebben ze gewoon een Belg van gemaakt."

De film is gebaseerd op waargebeurde feiten en gaat over een geprezen secret agent op leeftijd (Sir Ben Kingsley). Volgens zijn bazen zijn zijn gloriedagen voorbij, maar toch blijft hij verder doen. Een nieuweling (Itay Tiran) wordt op pad gestuurd om zijn werk en dat van Bellucci's personage - die allebei soms buiten de lijntjes kleuren - te onderzoeken.

Voor Peeters is het lang niet zijn eerste internationale ervaring. Hij vertolkte al rollen in verschillende Duitse en Franse films en tv-reeksen, en recent ook nog in de BBC-serie "The missing" en het Noorse "Occupied". Momenteel is hij op zondagavond op Eén te zien als Paul Gerardi in de reeks "Salamander".