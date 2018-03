FilmWard tipt 4 films gebaseerd op waargebeurde feiten

Het waargebeurde verhaal van een schandaal in de kunstschaatssport tijdens de Olympische Winterspelen in 1994 vormt de basis voor "I, Tonya". Nancy Kerrigan en Tonya Harding waren 2 Amerikaanse medaillekandidaten. Kerrigan was het prinsesje, het brave meisje waar iedereen dol op was. Harding was grofgebekt en werd beschouwd als White trash. Om de concurrentie uit te schakelen, huurde Harding iemand in om de knieën van Kerrigan te laten stukslaan. Deze vermakelijke en zorgwekkende film is gedraaid door de Vlaamse cameraman Nicolas Karaktsanis en heeft terecht heel wat Oscarnominaties op zak.

Verder is er ook "Stronger" waarin Jake Gyllenhaal als Jeff Bauman de held speelt die zijn benen verloor tijdens de aanslag op de marathon van Boston in 2013. Gyllenhaal greep voor deze rol net naast een Oscarnominatie.

Clint Eastwood pakt uit met "The 15:17 to Paris" waarin het verhaal verteld wordt van de Amerikaanse soldaten die op de Thalys naar Parijs een terrorist overmeesteren. De soldaten vertolken zichzelf in deze bijzondere film.

In de historische horrorfilm "Winchester" speelt Helen Mirren de erfgename van een fortuin dat verdiend werd met de verkoop van vuurwapens. De vrouw denkt dat haar veel te grote huis bezocht wordt door de spoken van de slachtoffers van die vuurwapens.