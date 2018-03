Geen duidelijke "nee" tegen nieuwe industriezone in Diepenbeek

Tien jaar geleden lagen de plannen ook al eens op tafel, maar toen werden ze na hevig protest van de inwoners afgevoerd. Maar nu wil Vlaanderen er toch mee doorgaan. Een stuk van het natuurgebied De Maten zou opgeofferd worden.

De oppositie in Diepenbeek hoopte op een sterk signaal van de gemeenteraad tegen de plannen, maar dat kwam er niet. Groen-gemeenteraadslid Hugo Leroux is teleurgesteld: "Het was een duidelijk signaal geweest in aanloop naar de bespreking van de plannen in het Vlaams parlement, morgen."

Procedure afwachten

Burgemeester Patrick Hermans wil de procedure afwachten: "Eerst moet het schepencollege zich uitspreken, daarna komt er een openbaar onderzoek, en dan pas wordt het advies van de gemeenteraad gevraagd, en zo ver zijn we nog niet. De oppositie vraagt ons altijd om procedures correct te volgen, in dit dossier willen we dat ook doen en niet voor onze beurt spreken."

Eerder had het schepencollege wel al een negatief advies gegeven.