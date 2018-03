Unicef: "Jaarlijks sterven 2,6 miljoen baby's nog vóór ze een maand oud zijn"

Niet elk kind krijgt dezelfde start in het leven, dat blijkt nog maar eens uit dit rapport. Kinderen geboren in Japan, IJsland en Singapore hebben de grootste overlevingskans. Borelingen in Pakistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Afghanistan hebben de grootste kans om te overlijden voor ze een maand oud zijn.

Kindersterfte daalt, maar voor zuigelingen is dat niet gelukt

"In de laatste kwarteeuw hebben we het aantal sterfgevallen bij kinderen jonger dan 5 jaar kunnen halveren, maar we hebben niet dezelfde vooruitgang kunnen boeken bij kinderen jonger dan 1 maand", zegt Philippe Henon van Unicef België. Meer dan 80 procent van de sterfgevallen bij zuigelingen is te wijten aan vroeggeboorte, complicaties bij de bevalling of infecties. Door een tekort aan goed opgeleide gezondheidswerkers en verloskundigen krijgen duizenden mensen niet de broodnodige ondersteuning om te overleven. Henon: "In de landen waar de situatie het ergste is, bevallen de vrouwen meestal thuis, zonder de nodige medische zorg. Als er dan complicaties zijn bij de bevalling, is er niet snel genoeg hulp. Er treden ook vaak infecties op zoals longontsteking of bloedvergiftiging."

Unicef wil daar verandering in brengen met zijn campagne Every Child ALIVE. De organisatie vraagt niet alleen meer geschoold medisch personeel, maar ook toegang tot medicijnen en medische voorzieningen voor aanstaande moeders. Bovendien pleit Unicef voor "empowerment" van meisjes en moeders, zodat ze de zorg waar ze recht op hebben, durven vragen en krijgen.