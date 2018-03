Sinds september 2012 is ze anker van "Het Journaal", maar al veel langer is Hanne Decoutere door de dansmicrobe gebeten. Die oude liefde staat het komende jaar centraal in haar leven met "Hanne danst", een programma voor Canvas waarin ze zal proberen een echte ballerina te worden.

"Hanne danst" is de opvolger van "Thomas speelt het hard" vorig jaar. Voor dat programma oefende de tv-presentator een jaar lang op het aartsmoeilijke pianoconcerto van Edvard Grieg. Op 7 december volgde de apotheose met een voorstelling samen met het Brussels Philharmonic in De Bijloke in Gent. Ook de uitdaging van Decoutere zal met een voorstelling eindigen. Die vindt begin volgend jaar plaats in de Stadsschouwburg van Antwerpen, in samenwerking met Ballet Vlaanderen.



"Toen ik voor het eerst over dit project hoorde, moest ik een traantje wegpinken", zegt Decoutere. "Want hoe blij ik ook ben met mijn job bij de nieuwsdienst, klassiek ballet is en blijft mijn grote passie."



Uit het archief: Decoutere danst de pannen van het dak

Op 11 mei 2012 vertelt Decoutere in "Reyers laat" over haar droom als klein meisje om ballerina te worden. Haar ouders wilden echter dat ze een "echt" diploma zou halen:



Op 28 januari 2013 geeft Decoutere het beste van zichzelf samen met collega Wim De Vilder in "De klas van Frieda". Het levert deze ongewone beelden op:

Rond de eeuwwisseling was Decoutere een poosje danseres in "Het swingpaleis". In onderstaand fragment ziet u haar aan het werk in de uitzending van oudejaarsavond 2001: