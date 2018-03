Tweede procesdag Hardy: "Ik wilde keet schoppen"

Twee dikke mappen. Dat is de voorbereiding waarmee Renaud Hardy vanmorgen de rechtbank in Tongeren binnenstapt. Even later - wanneer de tweede procesdag effectief van start gaat - neemt Hardy notities over de vragen die hij moet beantwoorden over de gepleegde feiten: twee moorden en verkrachtingen, en twee moordpogingen.

Waarom heeft Hardy zijn slachtoffers vermoord?

Een uur later gaat de zitting weer verder. Het gaat over de vraag waarom Hardy de bekende actrice Veerle Eyckermans probeerde te vermoorden. "Ik heb haar één mot gegeven en die is beginnen roepen. Ik wilde keet schoppen, een beetje boel maken." Eyckermans is niet op het proces aanwezig, omdat ze te zwaar getraumatiseerd is. Donderdag komt ze wel getuigen.

Maar daarna verandert Hardy's toon even. Want de voorzitter heeft vragen gesteld over de moord op Linda Doms. Die moord heeft Hardy volledig gefilmd. "Zij lag mij nauw aan het hart."

De video van die feiten zal wellicht morgen worden getoond op het proces. En dat wordt volgens advocaat Jef Vermassen, die een slachtoffer vertegenwoordigt, een moeilijk moment, want de beelden zijn gruwelijk. “Je ziet daarop hoe die vrouw verkracht en gewurgd wordt, en daarna sterft. Dat zal ook zeer pijnlijk zijn voor de jury. Ik denk dat het met gesloten deuren zal zijn uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden. Want ik zou ook niet graag hebben dat zoiets getoond zou worden als het over mijn moeder zou gaan."