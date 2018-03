Drie op de vier kinderen niet correct vastgeklikt in de auto: hoe moet het dan wel?

Drie op de vier kinderen zitten niet correct vastgeklikt in de auto, zo blijkt uit cijfers van Vias. Ze zitten niet in een zitje dat aangepast is aan hun lengte of gewicht en/of ze dragen hun gordel niet op de juiste manier, of ze dragen helemaal geen gordel. Hoe beveiligen we onze kinderen dan wel op de juiste manier? We zetten het voor u op een rijtje.