Kent u deze internationale varianten van "The office" al?

Het was dé hitserie van de vroege jaren 2000 in het Verenigd Koninkrijk (en al snel daarbuiten): "The office", een tragikomische reeks over het wel en wee van het papierbedrijf Wernham Hogg in Slough waar de excentrieke manager David Brent (Ricky Gervais) de touwtjes in handen houdt.

Binnenkort krijgt ook India zijn eigen David Brent want volgens de BBC staat een remake van "The office" in het land op stapel. De manager van dienst zal Jagdeep Chaddha heten en het verhaal zal zich in een papierbedrijf in een buitenwijk van New Delhi afspelen.

India is lang niet het eerste land dat een eigen versie van "The office" krijgt. De Britse openbare omroep maakt een bloemlezing.