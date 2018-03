Indonesische vulkaan verliest zijn piek na een uitbarsting

De Sinabung-vulkaan in het noorden van het eiland Sumatra is al sinds 2010 weer actief, na eeuwenlang in slaapstand te hebben verkeerd. De laatste weken is hij weer aan het rommelen, geen klein beetje zelfs: hij schoot as en puin tot 5 kilometer de lucht in.

Gisterenmorgen kwam het tot een extreme uitbarsting. Gloeiend hete broksstukken rolden langs de flanken naar beneden, tot 4,9 kilometer van de krater. De as sloeg neer in de stad Lhokseumawe, 260 kilometer verderop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij de bevolking heerst grote paniek, duizenden omwonenden sloegen op de vlucht.

Foto's verspreid door het Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG) of Indonesian Energy and Mineral Resources Ministry tonen nu hoe er een enorm gat prijkt aan de top van de vulkaan. "Totale vernietiging", is de boodschap.

De Sinabung had een lavakoepel -versteend lava in de krater van de vulkaan- van minstens 1,6 miljoen kubieke meter. Volgens vulkanoloog Devy Kamil Syahbana is die hele lavakoepel weg.