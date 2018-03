Internationale tentoonstelling over Anne Frank in Tienen

De expo bestaat uit grote panelen die het levensverhaal van Anne Frank vertellen: van haar geboorte tot aan haar dood. Als bezoeker krijg je veel aangrijpende beelden te zien. Op die manier kan je je goed inleven in het leven van Anne Frank.

Originele stukken

Naast panelen worden er ook originele stukken tentoongesteld, vertelt verantwoordelijke Mark Kempeneers: "Zo hebben we een echte jodenster uit die tijd die de joden moesten opspelden. We hebben ook een heel gedetailleerde maquette van het achterhuis waarin Anne verbleef met haar familie. Ook hebben we een filmpje van Anne Frank, waarin ze dus echt te zien is. Dit zijn de enige bewegende beelden die ooit van Anne Frank zijn gemaakt. En we hebben natuurlijk ook een replica van haar dagboek zodat de mensen kunnen zien hoe dat dagboek eruit zag."

Heden

"In het tweede deel van de tentoonstelling maken we duidelijk dat haar verhaal ook relevant is voor het heden", vertelt Mark. "Ook nu worden er nog steeds mensen gediscrimineerd en uitgesloten om wie ze zijn of hoe ze eruitzien."

2.200 kinderen

De tentoonstelling ontvangt de komende maand ruim 2.200 schoolkinderen. Uiteraard is iedereen welkom.