Iran heeft dan toch het wrak van het verongelukte vliegtuig gevonden op een bergwand

Het toestel werd eerst opgemerkt door drones en daarna werd een helikopter van de Revolutionaire Wachten ter plaatse gestuurd. Die konden op een hoogte van 4.000 meter brokstukken zien en enkele lichamen.

Door de hevige wind kon de helikopter echter niet landen, maar het wrak is nu tenminste gelokaliseerd. De hulpdiensten hopen nu bergbeklimmers naar het wrak te kunnen sturen, maar het bergen van lichamen en de zwarte dozen van het toestel zal niet eenvoudig zijn.

Het toestel van Aseman Airlines is zondag op een vlucht van Teheran naar Yasuj in het zuiden van het land neergestort in de Zagrosbergen. Het weer was erg slecht met hevige windstoten en dichte mist, waardoor reddingshelikopters niet konden opstijgen en ook de hulpdiensten op de grond niet veel konden uitrichten.

Vandaag is het weer iets beter en dat verklaart waarom het toestel nu wel werd opgemerkt. Aan boord van het vliegtuig waren 65 mensen. Het is weinig waarschijnlijk dat iemand de ramp overleefd heeft.