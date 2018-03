Japanner die 13 kinderen bij 9 verschillende draagmoeders verwekte, krijgt hoederecht 

De Japanner, zoon van een miljardair, werd vier jaar geleden in verband gebracht met een groot schandaal. De man verwekte in 2014 dertien kinderen bij negen verschillende draagmoeders. Negen van de dertien kinderen van Shigeta werden later ontdekt in een luxueus appartement in Bangkok. Toen bleek dat deze kinderen allemaal gelinkt zijn aan één man werd een onderzoek gestart naar mensenhandel en uitbuiting van kinderen.