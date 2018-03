Komeetinslag 13.000 jaar geleden zorgt voor wereldbrand

In al dat materiaal vonden de wetenschappers duidelijke sporen van een grote brand: ammonium, acetaat, CO2 en nitraat om er maar een paar te noemen. Daarnaast waren er ook sporen van platina, gesmolten glas, kristal en diamant. Dat exotisch materiaal is voor de wetenschappers het bewijs dat het om een inslag van een komeet gaat. Ze denken dat het gaat om verschillende fragmenten van een uiteenvallende komeet, die oorspronkelijk een diameter van wel 100 kilometer zou gehad hebben. Ter vergelijking: gedacht wordt dat de komeet die zo'n 65 miljoen jaar geleden een einde maakte aan het rijk van de dinosauriërs, een diameter had van zo'n 10 kilometer.

Wereldbrand leidt tot klimaatverandering

De rookontwikkeling was zo gigantisch dat het zonlicht werd geblokkeerd. Daardoor ontstond er een zogenaamde inslagwinter, een periode van langdurig koud weer na een botsing van de aarde met een komeet. De gevolgen waren enorm. Volgens Kennett heeft die afkoeling bijgedragen tot de achteruitgang van een aantal giganten uit de ijstijd zoals de mammoet en de mastodont. Daarnaast zou de gebeurtenis ook het einde hebben ingeluid van de Clovisbeschaving. Dat is het eerste volk in het vroege Noord-Amerika, waar restanten van werden gevonden in de stad Clovis in het huidige New Mexico. De plotse winter leidde meteen ook een afkoeling in van het noordelijk halfrond tijdens de Dryasperiode.