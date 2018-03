Komt kleding C&A en H&M van dwangarbeid Chinese gevangenen?

Volgens de Brit Peter Humphrey, een vroegere journalist en bedrijfsonderzoeker, moeten gevangenen in China dwangarbeid verrichten voor enkele grote modebedrijven zoals C&A en H&M. Humphrey zou dat zelf gezien hebben, toen hij zo’n twee jaar vastzat in een Chinese gevangenis in Shanghai. Hij en zijn vrouw werden er in 2013 gearresteerd omdat ze illegaal privégegevens zouden verzameld hebben van Chinese burgers. Humphrey deed toen onderzoek naar een lastercampagne tegen een farmaciebedrijf. Twee jaar later kwam de man vrij. En nu getuigt Humphrey dus wat hij Chinese gevangenen daar heeft zien doen. Het zou zowel gaan om het produceren van de kleding zelf, als het verpakken ervan. Wie dat voltijds deed, zou daar maandelijks ongeveer vijftien euro voor gekregen hebben, aldus Humphrey. Of: ze verdienden punten waarmee ze strafvermindering konden krijgen. Volgens Humphrey is het mogelijk dat de merken niet weten dat gedetineerden voor hen aan het werk waren.

C&A en H&M onderzoeken de zaak

C&A heeft intussen aan de NOS laten weten dat het de beschuldigingen heel ernstig neemt. "We tolereren geen dwangarbeid in onze productieketen. Als wij ergens dwangarbeid ontdekken, wordt het contract met de leverancier direct beëindigd,” aldus C&A. De modeketen zegt dus niet op de hoogte te zijn van kledingproductie in Chinese gevangenissen en wil uitzoeken of dat klopt. In totaal werken voor het bedrijf 273 Chinese fabrieken. Volgens C&A worden die allemaal minstens één keer per jaar gecontroleerd.

Kledingketen C&A