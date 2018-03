Koufront op komst met koude nachten en een schrale noorderwind

"De koudste nachten zullen we van maandag tot woensdag noteren. Vanaf woensdag neemt de kou af maar sowieso stevenen we af op een periode van 10 tot 14 dagen met nachtvorst,” zegt David Dehenauw van het KMI. “Het wordt het koudst in de Ardennen. In de rest van het land zullen we ’s nachts temperaturen halen van min 5 in laag België tot min 10 in de Kempen."

Schrale noorderwind

Oorzaak

“Het mag tegenstrijdig klinken maar die opwarming op grote hoogte zorgt ervoor dat wij (op lage hoogte) een koude wind in onze richting geblazen krijgen. Dat komt doordat de polar vortex of poolwervel die boven de poolstreek hangt en bij ons voor westenwinden zorgt, vorige week vervangen werd door een krachtig hogedrukgebied dat bij ons voor oostenwind zorgt. Dat draaien van de wind betekent dat we de koude lucht van boven Rusland binnenkrijgen.”

“De oorzaak van onze kou is een plotse stratosferische opwarming boven de noordpool", zegt Dehenauw. De stratosfeer is de luchtlaag op een hoogte van 15 tot 50 kilometer.

Geen uitzonderlijke situatie

“Om van een uitzonderlijke situatie te spreken, mag het weersverschijnsel zich slechts eens om de 30 jaar voordoen”, zegt Dehenauw. “Dat is nu niet het geval. In 2009 hadden we al een vergelijkbare koude periode op het einde van de winter en in 2013 ook."

"Zo’n stratosferische opwarming doet zich enkele keren per jaar voor. Maar de plaats waar ze zich voordoet en in welke periode van het jaar, bepaalt of we er in onze streken last van hebben. Als dat fenomeen zich voordoet in de zomer, zijn de gevolgen voor ons beperkt.”

“In Amerika heeft men de gevolgen van hetzelfde verschijnsel twee tot drie maanden geleden gehad. Toen was het bij ons relatief zacht. Dus de windstromen zorgden er toen voor dat de koude lucht vooral naar Amerika geblazen werd. Nu doet de plotse stratosferische opwarming zich voor op een andere plaats in het noordpoolgebied, waardoor de koude lucht naar onze streken geblazen wordt.”