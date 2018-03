Kristien Hemmerechts schrijft nieuwe roman over woede

"Wolf" de nieuwe roman van Kristien Hemmerechts gaat over Vladimir, een man die op zijn vijfde door zijn grootmoeder uit de armen van zijn moeder gestolen werd. Vijftig jaar later is hij nog steeds boos en weet hij geen blijf met zijn woede. "Wolf" gaat over willen maar niet kunnen liefhebben.

Kristien Hemmerechts legde in De afspraak uit waarom ze de roman schreef: “ik merk dat er mensen zijn die met een trauma op een positieve manier omgaan, die dat kunnen relativeren. Maar er zijn evengoed nogal wat mensen die blijven zitten met een trauma en die in die woede blijven hangen. Je ziet dat ze dan zelf slachtoffer worden van die woede en hun omgeving is daar ook slachtoffer van. Die woede kan zich op veel manieren uiten.”

Hemmerechts vertelde verder hoe ze als schrijver geregeld haar verhalen in de realiteit vindt: "als schrijver komen mensen vaak naar jou met de zin: “gij zult dat begrijpen” en als schrijver luister je ook uit een soort van opportunisme, dat is materiaal om personages te creëren. Als je naar mensen luistert dan hoor je dat veel mensen kwetsuren en woede hebben opgelopen. Ik vind het altijd intrigerend om te zien hoe mensen daarmee omgaan."



Volgens de schrijfster is woede ook een maatschappelijk probleem dat zich in het stemgedrag uit. "Veel mensen, ook in dit land, lopen vol woede rond en dat uit zich in stemgedrag."