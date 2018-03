Levensstandaard verbetert, levenskwaliteit daalt

Het gaat goed met de Belgen

De globale conclusie van dat rapport is dat we louter op basis van statistische gegevens erop vooruit gaan. De consumptie van gezinnen gaat na de crisis opnieuw de hoogte in. De werkloosheid zakt, sedert 2000 zelfs onder het gemiddelde van de EU. De levensverwachting blijft toenemen. Het aantal schoolverlaters daalt. We produceren minder afval. En zelfs de uitstoot van fijn stof gaat omlaag. Het zijn maar enkele voorbeelden uit het lijvige rapport.

Het Federaal Planbureau kennen we als een denktank van de overheid, vooral van de harde cijfers over economische groei en nationaal inkomen. Maar nu al voor de derde keer publiceert dat Planbureau ook een rapport met 63 aanvullende indicatoren, naast het klassieke Bruto Binnenlands Product (BBP).

Het gaat niet zo goed met de Belgen

Maar het Planbureau heeft ook, aan de hand van een aantal parameters, ons welzijn in kaart gebracht. En daar valt een merkwaardige vaststelling op. Tussen 2005 en 2008 is het welzijn van de Belgen gestegen. Maar vanaf 2008, het jaar dat de financiële en economische crisis uitbrak, volgt er een knik in die evolutie. En sedertdien is het welzijn aanzienlijk gedaald.

De belangrijkste factor in dat welzijn is onze gezondheid. En laat de daling in het welzijn nu net veroorzaakt worden door een achteruitgang van onze gezondheidstoestand. Voor een stuk is dat simpel demografisch te verklaren. De Belgische bevolking vergrijst. En hoewel het aantal gezonde jaren in onze levensverwachting toeneemt, komt onze gezondheid naarmate we ouder worden toch geleidelijk aan onder druk.

Maar het Planbureau legt nog een ander opvallend verband. Het is immers vooral onze mentale gezondheid die achteruit gaat, een rechtstreeks gevolg dus van de crisis in 2008. En dan gaat het uiteraard over depressie en burn out. Rapporteur Jean-Maurice Freire stelt vast dat het aantal depressies bij +15-jarigen in de Europese Unie nergens hoger ligt dan in België.