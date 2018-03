Registreren als orgaandonor? Dat kan binnenkort online of via huisarts

Het wetsvoorstel van Kamerleden Nathalie Muylle (CD&V) en Valerie Van Peel (N-VA) geeft huisartsen de mogelijkheid om van hun patiënten te registreren of ze kandidaat-orgaandonor zijn. Het zou ook mogelijk worden om jezelf online te registreren via het e-healthplatform. Op die manier hopen Muylle en Van Peel dat er meer donororganen ter beschikking komen.



De huidige transplantatiewet bepaalt dat elke Belg in principe orgaandonor is na zijn overlijden, behalve wanneer we dat expliciet weigeren. Die weigering moet dan ook vooraf geregistreerd staan. De meeste mensen hebben niets geregistreerd, geen weigering en geen expliciete toestemming. In de praktijk vraagt de arts nu bij een overlijden aan de familieleden of er sprake kan zijn van orgaandonatie en vaak wordt dat dan geweigerd.



"Er hangt nog een taboe rond als het zover komt", aldus Kamerlid Valerie Van Peel. "Het is belangrijk om op voorhand het gesprek aan te gaan." Als de wil van de patiënt op voorhand geregistreerd staat, is het voor artsen en familieleden duidelijker en makkelijker.

Huisarts ideaal aanspreekpunt

Vandaag kan je je enkel in het gemeentehuis laten registreren als donor. "Dat is voor veel mensen een te hoge drempel", zegt Kamerlid Nathalie Muylle (CD&V). Zij vindt het belangrijk dat mensen goed en volledig geïnformeerd worden over orgaandonatie en dat bij voorkeur door iemand met wie ze een vertrouwensband hebben. "De huisarts is daarvoor ideaal. Die kan trouwens ook zelf het initiatief nemen voor zo'n gesprek."

Zelf online registreren

In het wetsvoorstel is ook de mogelijkheid toegevoegd om jezelf online te registreren, een voorstel van Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dat zou kunnen via het bestaande e-healthplatform. De donorregistratie kan dan gekoppeld worden aan het globaal medisch dossier zodat ook de huisarts op de hoogte is van de registratie.